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Отключат в случае ЧП: гражданские сети будет контролировать армия России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otklyuchat-v-sluchae-chp-grazhdanskie-seti-budet-kontrolirovat-armiya-rossii
Отключат в случае ЧП: гражданские сети будет контролировать армия России
Фото минобороны.рф

В Правительстве РФ предложили создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами.

Инициативу внесли в стратегию развития отрасли связи до 2030 года. Если ее примут, то военные в случае ЧП смогут отключать сети, ограничивать использование полос радиочастот гражданскими, также связь в полной мере перейдет под их контроль.

Для этого сформируют организацию, которая получит частоты для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи».

Эксперты отметили, что такое решение поспособствует улучшению качества мобильной связи, поскольку операторам вне чрезвычайного положения будут доступны диапазоны, занятые сейчас военными, пишет «Коммерсантъ».

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