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Доказать верность: иностранцев хотят обязать отслужить в ВС РФ для получения гражданства

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dokazat-vernost-inostrantsev-hotyat-obyazat-otsluzhit-v-vs-rf-dlya-polucheniya-grazhdanstva
Доказать верность: иностранцев хотят обязать отслужить в ВС РФ для получения гражданства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С принятием законопроекта мужчины в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить гражданство только после предварительной службы в Вооруженных силах России.

Автор инициативы, депутат Госдумы Иван Сухарев, отметил, что, согласно Конституции, в обязанность каждого гражданина страны мужского пола входит военная служба. Однако далеко не все иностранцы, получившие гражданство, стремятся отдать воинский долг, но при этом пользуются различными льготами и мерами поддержки.

«Учитывая вышеизложенное, а также то, что в настоящий момент РФ проводит специальную военную операцию на Украине, прошу рассмотреть вопрос об установлении требования для иностранных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, проходить службу сроком в один год в ВС РФ в качестве условия последующего получения гражданства», — говорится в тексте обращения.

Сейчас в России иностранные граждане могут поступить на военную службу только по контракту, сообщает RT.

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