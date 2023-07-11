Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Вступил в силу приказ МВД России о запрете для уклонистов водить автомобиль

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vstupil-v-silu-prikaz-mvd-rossii-o-zaprete-dlya-uklonistov-vodit-avtomobil
Вступил в силу приказ МВД России о запрете для уклонистов водить автомобиль
Фото отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Также уклоняющиеся от службы не смогут сдавать экзамены на права или заменить документ.

Ограничения вводятся в том случае, если военнообязанный не явился в военкомат в течение 20 суток после получения повестки. Чтобы обжаловать решение следует посетить военкомат для изменения статуса военнообязанного в реестре, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России уклоняющимся от призыва не будут выдавать водительские права. Граждане, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать машины. Об этом 6 июля заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Статьи
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Нутрициолог перечислила, какие продукты надо есть для красивого загара
Нутрициолог перечислила, какие продукты надо есть для красивого загара
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Пять свойств кофе, о которых вы не знали
Пять свойств кофе, о которых вы не знали
Что такое эндометриоз: симптомы и лечение
Что такое эндометриоз: симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях