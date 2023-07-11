Вступил в силу приказ МВД России о запрете для уклонистов водить автомобиль

Также уклоняющиеся от службы не смогут сдавать экзамены на права или заменить документ.

Ограничения вводятся в том случае, если военнообязанный не явился в военкомат в течение 20 суток после получения повестки. Чтобы обжаловать решение следует посетить военкомат для изменения статуса военнообязанного в реестре, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России уклоняющимся от призыва не будут выдавать водительские права. Граждане, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать машины. Об этом 6 июля заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.