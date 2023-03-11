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Откидные номера: полиция оштрафовала водителя Mercedes в Краснодаре за нарушение установки регистрационных знаков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkidnye-nomera-politsiya-oshtrafovala-voditelya-mercedes-v-krasnodare-za-narushenie-ustanovki-registratsionnyh-znakov
Откидные номера: полиция оштрафовала водителя Mercedes в Краснодаре за нарушение установки регистрационных знаков
Фото t.me/mvd23krasnodar

За рулем иномарки была 31-летняя местная жительница.

Полиция Краснодара привлекла к ответственности водителя Mercedes за нарушение правил установки на автомобиле государственных регистрационных знаков. Правоохранители составили на женщину административный протокол, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Теперь водителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

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