Отказавшимся от отдыха в Анапе туристам вернут деньги за отмену брони

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что один из отелей города-курорта не возвращает деньги россиянам, которые отменили бронирование из-за разлива мазута.

Ситуацию прокомментировали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В ведомстве отметили, что загрузка отелей и гостиниц «не соответствует прогнозируемому туристскому потоку», в связи с этим на бюджеты средств размещения произошла существенная нагрузка. Поэтому деньги возвращают с отклонением от установленного срока.

«Все денежные средства, перечисленные за бронирование, гарантированно будут выплачены в полном объеме», — приводит ответ министерства РИА «Новости».

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