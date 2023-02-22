Отказаться от ЕГЭ призвали в Госдуме

Отменить экзамен на фоне возвращения к традиционной системе обучения в вузах призвал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для страны сроку обучения в вузах.

«Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который «оболванивает» подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — заявил Султан Хамзаев.

При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совфеде Наталия Косихина заявила, что резко отменять или пересматривать Единый государственный экзамен нельзя.

«Действительно, к системе ЕГЭ накопилось немало вопросов, однако считаю, что быстрыми и реакционными шагами, как и в сфере изменения сроков обучения в университетах, не должно. С моей точки зрения, необходимо инициировать общественное и экспертное обсуждение, просчитать все риски, взвесить положительные и отрицательные стороны, а потом уже принимать решение», — цитирует Наталию Косихину РИА «Новости».

Единый государственный экзамен как форму проведения итоговой аттестации по всем программам среднего общего образования официально ввели в России в 2009 году. До этого с 2001 по 2008 годы проводились эксперименты в разных субъектах страны.

Против единого госэкзамена в 2019 году выступил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, люди выпускаются из школы «с инвалидностью» — они ожидают, что их всю жизнь будут оценивать, так как привыкают к подобной системе.

«Одна из главных вещей, которые я вынес из школы, — я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей — убить экзамены», — рассказал Греф.

С предложением об отмене ЕГЭ в 2018 году выступал глава Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, в школы необходимо вернуть научную часть и отказаться от единого госэкзамена.

«Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», — сказал президент РАН.

За отмену ЕГЭ в 2021 году выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты», — заявил глава СК.

Кроме того, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила отказаться от ЕГЭ в три этапа — дать школам определять, какие экзамены будут сдавать ученики, сделать экзамен добровольным, а в результате совсем отказаться от него.

«Потому что сейчас мы говорим, что ребята и родительское сообщество против, а это будет уже показательно», — пояснила Лантарова.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 2022 году заявил, что от ЕГЭ и соросовских учебников нужно избавиться как можно скорее.

«Молодежь, у которой в голове не родина, не служение, не работа, а лайки и кешбэк, не в состоянии в современных условиях ориентироваться должным образом», — пояснил Зюганов.

За отмену ЕГЭ также в 2018 году выступал депутат Павел Грудинин, в 2022 — вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах.