Отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ предложили парламентарии Кубани

Законопроект об отказе от бумажных платежек внесли в Госдуму за подписью председателя заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект решили внести в связи с растущими расходами на бумажные платежки — с 2021 года стоимость агентских услуг выросла с 31,3 до 75 млн рублей в 2023 году, более чем в три раза. На 2024 год на услуги предусмотрели уже более 100 млн рублей.

Инициатива позволит не только экономить средства, но и сохранить деревья — только в Краснодарском крае живут 1,1 млн абонентов, которым квитанции приходят в бумажном виде. При переходе половины из них на электронную доставку платежек, в год можно будет сохранить более 130 деревьев, отметили депутаты.

Кроме того, законопроект позволит решить проблему несовпадения места жительства плательщика с адресом помещений, за содержание которого выставляют счет. Отказаться от бумажного варианта можно будет, написав соответствующее заявление.

Сейчас законопроект рассматривает Минстрой РФ с учетом мнения всех участников жилищных отношений, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее депутаты Краснодарского края предложили отказаться от бумажных квитанций за капремонт. Поправки в Жилищный кодекс РФ предлагают отправлять квитанции на электронную почту и размещать их в личном кабинете на сайте регоператора.