Депутаты Краснодарского края предложили отказаться от бумажных квитанций за капремонт

Депутаты ЗСК предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ, упраздняющие бумажные квитанции за капремонт, и направлять их гражданам в электронном виде. Это сэкономит средства на печать и доставку.

Об этом 31 марта рассказал председатель комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.

Он отметил, что в настоящее время квитанции приходят в бумажном варианте, что связано с серьезными тратами на их изготовление. Согласно смете административно-хозяйственных расходов регионального оператора, в 2021 году оплата агентских услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, мейлированию и доставке квитанций превысила 31 млн рублей. В прошлом году она составила почти 48 млн. рублей.

Поправки в Жилищный кодекс РФ предлагают отправлять квитанции на электронную почту и размещать их в личном кабинете на сайте регоператора. Инициатива будет направлена на для рассмотрения в Совет законодателей РФ, сообщает пресс-служба ЗСК.

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