Отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз предложили в России

Проект приказа по улучшению процедуры приема абитуриентов в вузы подготовило Министерство науки и образования.

Согласно проекту, абитуриенты смогут не приносить бумажные оригиналы при зачислении в вуз с 2024–2025 учебного года — им достаточно будет иметь электронное подтверждение на «Госуслугах» или в государственных информационных системах. Новая система облегчит поступление в иногородние вузы.

Кроме того, абитуриенты смогут подавать заявления в пять вузов на пять разных направлений, а также мониторить свою позицию в рейтинге на специальном онлайн-сервисе, данные на котором будут обновляться каждый час.

«В свою очередь, университеты смогут отслеживать процесс наполнения конкурсных групп. Это даст им возможность определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов», — сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

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