Отхлебнул коньяк и пиво: росгвардейцы задержали «дегустатора» в гипермаркете Краснодара

Сигнал «Тревога» поступил на пункт вневедомственной охраны из гипермаркета на улице Российской.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 28-летний мужчина в торговом зале вскрыл несколько бутылок пива и бутылку коньяка. Отпив из каждой, он вернул бутылки на полку. Охранник заметил «дегустатора» по камерам видеонаблюдения. Когда мужчина, не расплатившись за алкоголь, попытался покинуть магазин, охрана остановила его и нажала тревожную кнопку.

Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции. Предварительный ущерб составил около 1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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