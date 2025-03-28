Отголоски мощных землетрясений в Мьянме и Таиланде зафиксировали в Сочи

Более 2 тыс. россиян сейчас находятся в Таиланде, который 28 марта пострадал от сильного землетрясения. Среди туристов есть и жители Краснодарского края.

Из-за землетрясения 30-этажное строящееся правительственное здание развалилось в Бангкоке. Под завалами, по предварительным данным, оказались более 80 человек. Большинство из них — рабочие. От сильнейших толчков с крыш высотных зданий и отелей текли водопады из открытых бассейнов.

Алеся Рубанова переехала в Бангкок более пяти лет назад. По ее словам, это второе крупное землетрясение в ее жизни.

«Мне сначала показалось, что у меня кружится голова. Потом я увидела, что у меня карниз двигается, двери начинают трястись. Я просто схватила сумку, надела какие-то шлепки и побежала вниз», — поделилась жительница Бангкока Алеся Рубанова.

Об обстановке после землетрясения рассказал блогер Роман.

«Обстановка в Бангкоке нормальная, стабильная, у людей паники нет. Были сигналы о том, что возможны повторные толчки, но пока не ощущались, все нормально», — сказал житель Бангкока Роман.

Из-за возможных повторных толчков на территории страны закрыли аэропорты. Многие люди не могут вернуться домой. Среди них и жители Кубани.

«Я сейчас нахожусь в Пхукете — на расстоянии около 800 км от эпицентра событий. У нас все спокойно, но через три дня мне нужно вылетать из Бангкока в Москву, а оттуда на Кубань. Пока я не знаю, как это будет, откроют ли аэропорты, не отменят ли рейсы. Панике стараюсь не поддаваться, но рюкзак с предметами первой необходимости уже собран», — сообщила туристка из Краснодарского края Анжелика Пшихожева.

Толчки в Таиланд пришли из соседней Мьянмы. Там землетрясение вызвало многочисленные разрушения. Два сильных толчка разрушили и мост через реку между городами Мандалай и Сикайн.

Российские туристы при землетрясении не пострадали. Об этом заявили ТАСС в Генконсульстве РФ на Пхукете.

Отголоски разрушительного землетрясения зафиксировали и в Сочи.

«Такие сильные землетрясения записываются по всему миру. У нас тоже аппаратура записала землетрясение», — отметила руководитель сейсмической станции Елена Карпович.

Толчки зафиксировали в Казахстане и Кыргызстане. Специалисты пока не могут точно сказать, дойдут ли полномасштабные землетрясения до России. За обстановкой ведется пристальное наблюдение.

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