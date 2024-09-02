Отец с сыном переоценили свои силы и застряли в горах Сочи

В МЧС 2 сентября поступило сообщение, что на склоне хребта Аибга заблудились двое туристов.

В спасательную службу позвонил мужчина, который сообщил, что он с 17-летним сыном заблудился в горах Красной Поляны. Они решили совершить пешую прогулку от верхней станции канатной дороги курорта, чтобы выйти на «Черничную тропу». Но в процессе туристы сбились с маршрута и оказались на крутом склоне, откуда уже не смогли выбраться самостоятельно.

Мужчина отправил спасателям данные геолокации, что позволило найти их на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. Спасатели вывели заблудившихся на территорию «Красной Поляны» и помогли им спуститься в городскую черту.

Туристы приехали на отдых в Сочи из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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