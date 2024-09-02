Без веревки и фонаря: туристы застряли ночью на виа-феррате в Сочи

Спасатели эвакуировали парня и девушку с верхнего участка виа-ферраты в районе Орлиных скал в ночь на 2 сентября.

Двое жителей Сочи 36 и 30 лет отправились по скальному маршруту, оборудованному страховочным канатом и стальными скобами. Однако они не взяли с собой веревку, которая необходима для прохождения верхней части виа-ферраты. Веревку нужно навесить, чтобы получились «перила». Таким образом, подняться выше туристы не смогли, а возвращаться обратно не рискнули, так как очень устали и уже стемнело. Фонарей с собой у них тоже не было.

Они вызвали спасателей. Прибыв на место, сотрудники службы спасения установили голосовой контакт с туристами и с помощью альпинистского снаряжения спустились к ним.

Парень и девушка находились примерно в 70 м ниже конечной точки маршрута. При помощи мотолебедки их подняли наверх. В эвакуации туристов участвовали 11 спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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