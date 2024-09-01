Пенсионер упал с 4-метровой опорной стены в реку в Сочи
Происшествия
01.09.2024 09:51
У мужчины закружилась голова из-за недавно перенесенного инсульта, из-за чего он сорвался с подпорной стены возле своего дома в воду.
Пенсионер чуть не захлебнулся в воде, но его сын быстро отреагировал и вытащил мужчину из реки, благодаря чему удалось избежать трагедии. При падении пострадавший получил ушиб головы и травму плеча.
Прибывшие на место спасатели сразу приступили к оказанию первой помощи, после чего подняли пострадавшего наверх и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает «Служба спасения Сочи».
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