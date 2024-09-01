Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пенсионер упал с 4-метровой опорной стены в реку в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-upal-s-4-metrovoj-opornoj-steny-v-reku-v-sochi
Пенсионер упал с 4-метровой опорной стены в реку в Сочи
Фото t.me/spasenie_sochi

У мужчины закружилась голова из-за недавно перенесенного инсульта, из-за чего он сорвался с подпорной стены возле своего дома в воду.

Пенсионер чуть не захлебнулся в воде, но его сын быстро отреагировал и вытащил мужчину из реки, благодаря чему удалось избежать трагедии. При падении пострадавший получил ушиб головы и травму плеча.

Прибывшие на место спасатели сразу приступили к оказанию первой помощи, после чего подняли пострадавшего наверх и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает «Служба спасения Сочи».

Читайте также: на Кубани потребовалась помощь женщине, застрявшей на козырьке балкона.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях