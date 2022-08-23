Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о дочери
По словам отца подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, его дочь уезжала в Европу как беженка, затем вернулась на Украину.
О том, как Наталья Вовк попала в Россию, отец не знает.
«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом на Украину», — рассказал он.
По словам мужчины, дочь звонила ему несколько дней назад и сказала, что находится в Прибалтике.
«Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал отец подозреваемой.
Он подтвердил, что дочь служила в ВСУ. Но информацию о том, что она состояла в батальоне «Азов»*, отрицает. По его словам, Вовк уволилась из армии по состоянию здоровья. Отец утверждает, что в так называемой антитеррористической операции на Донбассе его дочь не участвовала.
«Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», — цитирует отца подозреваемой в убийстве РИА «Новости».
*Организация признана террористической и запрещена в России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. В Россию она приехала с 12-летней дочерью. Есть версия, что она использовала девочку для организации подрыва машины. Преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, сообщает ЦОС ФСБ.
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