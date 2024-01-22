Отец и сын из Краснодара почти двое суток провели в морозном лесу под Абинском

Туристам потребовалась помощь медиков. Если бы спасатели вовремя не нашли их, они могли умереть от переохлаждения.

Утром 20 января 50-летний мужчина отправился в поход к дольменам в Абинском районе вместе с 14-летним сыном. После полудня они перестали выходить на связь. К вечеру погода в регионе резко ухудшилась: температура воздуха опустилась ниже 0 градусов, и пошел снег.

Жена мужчины начала волноваться и сообщила о пропаже мужа и сына в службы спасения. В поисках заблудившихся туристов принимали участие более 50 человек: сотрудники «Кубань-СПАС», Крымского ЮРПСО МЧС России и волонтеры.

Пропавших мужчину и подростка удалось найти 22 января около 2:00 рядом с дольменами. Они сильно замерзли и потеряли силы. Спасатели развели для них костер и напоили горячим чаем.

Поисковая операция длилась 38 часов, еще 6 часов мальчика выносили из леса на носилках. Пострадавших доставили к служебной машине на квадроцикле, а потом передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

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