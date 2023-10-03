Отели Кубани возглавили всемирные рейтинги крупнейшей международной сети

Отель в Новороссийске занял первое место в международном рейтинге отелей Garden Inn. Гостиница Hampton by Hilton в Краснодаре признана лучшей в мире среди отелей этой сети.

По информации краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, это внутренний рейтинг компании за шесть месяцев нынешнего года, который составляется среди всех отелей сети. Главные критерии оценки — отзывы посетителей и соответствие высоким стандартам обслуживания, установленным брендом Hilton.

«Отели Краснодарского края в очередной раз подтвердили звание лучших, причем не только в России, но и в мире. Это результат комплексной работы всего персонала, системы управления и маркетинг», — отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

На данный момент компания Hilton владеет 18 брендами, включающими в себя 6,5 тыс. объектов недвижимости в 118 странах, из которых 2 находятся в Краснодарском крае.

Всего на Кубани представлено 38 гостиничных брендов, в том числе 22 международных. Наибольшую популярность и высокий уровень бронирования имеют отели категории 4-5 звезд. Сейчас таких в регионе насчитывается 285, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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