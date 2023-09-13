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Миллиардер Ротенберг инвестирует 129 млрд рублей в курорты на юге РФ и в Сибири

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/milliarder-rotenberg-investiruet-129-mlrd-rublej-v-kurorty-na-yuge-rossii
Миллиардер Ротенберг инвестирует 129 млрд рублей в курорты на юге РФ и в Сибири
Фото пресс-службы администрации города-курорта Геленджика

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг в ближайшие пять лет намерен инвестировать более 129 млрд рублей в развитие туристической инфраструктуры в Южном и Сибирском федеральных округах.

По словам бизнесмена, основными проектами станут комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата». В рамках проекта построят отели во всех ценовых сегментах, а также благоустроят пляжи, экомаршруты и общественные зоны. Бизнесмен планирует сделать акцент на «доступном предложении» в отелях 3-4 звезды.

Первые очереди курортов запустят в Краснодарском крае в 2026 году. На Кубани Ротенберг планирует расширить бизнес в Геленджике за счет «создания новой комфортной туристической среды, включая отели разного формата и в разных ценовых сегментах».

В Крыму новые курорты появятся на месте советских санаториев на южном берегу полуострова, которые миллиардер купил под реконструкцию в 2019 году. Речь идет о развитии санатория «Жемчужина», который находится рядом с Ласточкиным Гнездом, сообщает РБК.

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