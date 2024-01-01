Отели и гостиницы Сочи загружены на 77%

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 1 января провел выездное совещание оперативного штаба по проведению новогодних и рождественских праздников.

В новогоднюю ночь прошла все городские службы работали в режиме повышенной готовности, на курорте серьезных происшествий не зафиксировано. На дежурстве находились 20 сотрудников ЕДДС, около 100 аварийных бригад, к работе привлекли дополнительные бригады экстренных служб и спасателей. В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы курсировали до 02:00. В новогоднюю ночь запустили дополнительные поезда в горный кластер.

По последним данным, средняя загрузка мест размещения в Сочи составляет 77%. На курорте сейчас находятся 120 тыс. отдыхающих.

«К рождественским праздникам вновь ожидаем массовый приезд туристов. Все наши предприятия и службы продолжают дежурить в усиленном режиме, работу координируем в формате оперштаба», — сказал Копайгородский.

На курорте круглосуточно работает межведомственный оперативный штаб. В ЕДДС работают операторы горячей линии 112, специалисты видеонаблюдения системы «Безопасный город». Постоянно на связи находятся диспетчеры в районах и межведомственном оперштабе в Красной Поляне, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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