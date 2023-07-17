Отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за ЧП

Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Мы пообщались с крымскими отельерами. Все заявляют о том, что готовы пойти навстречу и решить вопросы продления размещения для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», — сказал Уманский.

Он также добавил, что в отелях не планируют применять штрафы к туристам, которые не успеют вовремя заехать в гостиницы из-за сложившихся обстоятельств. Также курортникам рекомендуют не отменять поездки.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время будет запущено железнодорожное сообщение. Также мы очень рассчитываем, что оперативно восстановят хотя бы реверсное движение по Крымскому мосту, что обеспечит людям возможность, как минимум, выезжать домой с отдыха и в каком-то объеме ехать туда», — объяснил глава РСТ.

В ближайшие дни по плану около 20 тыс. туристов должны выезжать из Крыма. Аннуляции туров в Крым в РСТ пока не наблюдают, сообщает ТАСС.

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