Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за ЧП

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otelery-kryma-gotovy-besplatno-prodlit-prozhivanie-turistam-vynuzhdennym-ostatsya-na-poluostrove-iz-za-chp
Отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за ЧП
Фото pexels.com

Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Мы пообщались с крымскими отельерами. Все заявляют о том, что готовы пойти навстречу и решить вопросы продления размещения для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», — сказал Уманский.

Он также добавил, что в отелях не планируют применять штрафы к туристам, которые не успеют вовремя заехать в гостиницы из-за сложившихся обстоятельств. Также курортникам рекомендуют не отменять поездки.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время будет запущено железнодорожное сообщение. Также мы очень рассчитываем, что оперативно восстановят хотя бы реверсное движение по Крымскому мосту, что обеспечит людям возможность, как минимум, выезжать домой с отдыха и в каком-то объеме ехать туда», — объяснил глава РСТ.

В ближайшие дни по плану около 20 тыс. туристов должны выезжать из Крыма. Аннуляции туров в Крым в РСТ пока не наблюдают, сообщает ТАСС.

Читайте также: автобусное сообщение из Крыма восстановили.

Статьи
Базовые потребности: продукты, которые всегда должны быть дома
Базовые потребности: продукты, которые всегда должны быть дома
Альтернативный маршрут: как проехать в Крым в обход моста
Альтернативный маршрут: как проехать в Крым в обход моста
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях