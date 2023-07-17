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Автобусное сообщение из Крыма восстановили. Пока с пересадкой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobusnoe-soobshhenie-iz-kryma-vosstanovili
Автобусное сообщение из Крыма восстановили. Пока с пересадкой
Фото t.me/glav_most

Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, автобусы будут ехать до станции «Южная» (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда пассажиры смогут доехать на электричках в Темрюк. В Краснодарском крае их пересадят в автобусы, которые будут ехать до пункта назначения.

Он добавил, что легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории.

Читайте также: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику.

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