Автобусное сообщение из Крыма восстановили. Пока с пересадкой

Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, автобусы будут ехать до станции «Южная» (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда пассажиры смогут доехать на электричках в Темрюк. В Краснодарском крае их пересадят в автобусы, которые будут ехать до пункта назначения.

Он добавил, что легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории.

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