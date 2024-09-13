Отель в Абрау-Дюрсо ускорил подготовку номеров благодаря бережливым технологиям

В отеле Abrau Light Resort & Spa совместно с экспертами Регионального центра компетенций внедрили бережливые технологии.

Результаты реализации проекта «Бережливый регион» представили министру экономики Кубани Алексею Юртаеву. В отеле внедрили систему адресного хранения и стандарты операционных процедур, наладили процессы, связанные с комплектацией тележки, типами уборок, перераспределили функционал между сотрудниками.

В результате внедрение бережливых технологий в одной из гостиниц национального туристического кластера Абрау-Дюрсо позволило на четверть сократить время подготовки номера к заезду гостей. В результате в отеле при том же количестве персонала стали подготавливать больше номеров, сокращать время ожидания гостей при заезде в номер, повышать уровень сервиса и комфорта отдыхающих.

«С учетом кадрового дефицита в отрасли это важный опыт, который при тиражировании на все отели и гостиницы Краснодарского края позволит ежегодно экономить около 1 млрд рублей. Теперь команда отеля планирует дальнейшую оптимизацию смежных процессов и внедрение инструментов бережливого производства, которые были опробованы на пилотном потоке», — сказал Алексей Юртаев.

Кроме того, улучшили процесс взаимодействия подразделений внутри службы, что позволило на 21% сократить количество запасов в потоке и на 23% увеличить выработку.

В отеле открыли первый в России корпоративный центр опережающей подготовки в сфере гостеприимства по стандарту на должность горничной. Это позволило провести оценку профессионального уровня сотрудников, определить выпадающие навыки и разработать короткие программы повышения квалификации.

Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» и проекта «Бережливый регион», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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