Бережливые технологии по нацпроекту внедрили 200 предприятий Краснодарского края

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» и внедрению бережливых технологий 200 предприятий региона смогли перестроить внутренние процессы и повысить свою эффективность, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Так, производства совместно с экспертами Регионального центра компетенций компании создали эталонные участки, которое помогут в будущем по их примеру самостоятельно оптимизировать остальные рабочие процессы.

«Инструменты нацпроекта «Производительность труда» дают бизнесу большие конкурентные преимущества и позволяют сделать серьезный рывок в экономическом развитии. Всего за время реализации программы эксперты РЦК помогли уже 200 компаниям», — добавил Алексей Юртаев.

Эксперты РЦК работают на площадках предприятий в течение полугода. За это время работники производств изучают основные бережливые инструменты, учатся анализировать все рабочие процессы, а также находить и устранять потери на пилотном потоке и повышать его эффективность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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