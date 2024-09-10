Мебельная фабрика из Белореченска повысила эффективность благодаря нацпроекту

Предприятие оптимизировало пилотный поток по нацпроекту «Производительность труда».

Фабрика в Белореческе — один из крупнейших производителей мебели, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев. По его словам, в крае ценят инвесторов, поэтому помогают повысить эффективность через бережливые инструменты.

«Также предоставляем различные меры поддержки, в числе которых налоговые льготы, преференции, субсидии. Они позволяют увеличивать производство и создавать новые рабочие места», — добавил он.

Гендиректор компании Алексей Голованов подчеркнул, что предприятие каждый год инвестирует большие средства в обновление и приобретение нового оборудования. Также в планах развитие импортозамещающего производства, поэтому есть потребность в дополнительных мерах поддержки.

Алексей Юртаев вместе с представителями РЦК и руководством компании осмотрел цеха по производству и хранению мебели. Так, с помощью бережливых технологий здесь на 25% уменьшили время производства шкафов, на 22% сократили количество запасов, а также на 25% повысили выработку. По словам гендиректора, благодаря этому за полгода удалось сэкономить более 20 млн рублей. Он добавил, что до конца года показатели роста в 25% составят более чем 76%.

«Также уже в текущем году начнем масштабировать данный проект на все производственные участки фабрики в Белореченске, с начала следующего года – на нашу вторую площадку, которая находится в Московской области», — сказал Голованов.

Компанию посетил замглавы Белореченского района Андрей Пыш. Он подчеркнул, что власти района заинтересованы в развитии подобного предприятия и готовы оказывать нужную поддержку предприятию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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