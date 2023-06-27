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Отечественный аналог «Википедии» запустили в России в тестовом режиме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otechestvennyj-analog-vikipedii-zapustili-v-rossii-v-testovom-rezhime
Отечественный аналог «Википедии» запустили в России в тестовом режиме
Отечественный аналог «Википедии» запустили в России в тестовом режиме

Сайт «Рувики» доступен для пользователей в бета-версии. В настоящее время на портале размещено 1 млн 910 тыс. 643 статьи на русском языке.

Генеральный директор АНО «Интернет — энциклопедия Рувики» Владимир Медейко напомнил, что полноценный запуск аналога «Википедии» планируется в июне. В настоящее время ведется бета-тестирование, чтобы уложиться в запланированные сроки.

«Работает бета-версия, мы меняем контент, технические вопросы обслуживаем. На самом деле она запустилась не сегодня, сегодня это просто заметили. Она работала уже все выходные, это тестовый режим, который мы пока для тестеров включили», — цитирует Медейко ТАСС.

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