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Отдыхающий получил 15 суток ареста за демонстрацию татуировки со свастикой в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otdyhayushhij-poluchil-15-sutok-aresta-za-demonstratsiyu-tatuirovki-so-svastikoj-v-sochi
Отдыхающий получил 15 суток ареста за демонстрацию татуировки со свастикой в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжий из Оренбургской области 30 августа публично продемонстрировал татуировку с нацистской символикой возле бассейна на территории санатория «Тихий Дон» в Лазаревском районе.

Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы. Отдыхающего привлекли к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацисткой символики).

При рассмотрении дела мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он не знал, что татуировку за свастикой предусмотрено наказание. Однако, незнание законов не освобождает от ответственности.

Суд назначил приезжему наказание в виде 15 суток административного ареста, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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