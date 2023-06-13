Отдыхающие пожаловались на вымогательство со стороны аниматоров в костюмах коней в Анапе

Местный житель рассказал в соцсетях, что его друзья, приехавшие на курорт из Оренбурга, столкнулись с мошенничеством по пути на пляж в Витязево.

Семья с детьми шла через Паралию. К ним подошли аниматоры в костюмах коней и предложили сфотографироваться с ними за 200 рублей. Отдыхающие согласились сделать две фотографии, но после этого им озвучили сумму в 3,4 тыс. рублей. Глава семьи сначала отказался платить, но после этого к нему подошел некий мужчина, отвел в сторону и начал угрожать. В итоге семье пришлось отдать аниматорам, озвученную ими стоимость.

Этой публикацией заинтересовались полицейские. Правоохранители проверят информацию о возможном вымогательстве денег у отдыхающих.

«По данному факту материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, в ходе которой полицией курорта будет дана правовая оценка действиям аниматоров», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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