Банда вымогателей в Абхазии похитила двух граждан России

Людей похищали и избивали ради выкупа в несколько тысяч долларов.

По версии следствия, 14 апреля около 18:30 на территории парковки торгового комплекса «Сухум-маркет» на улице Эшба несколько мужчин насильно усадили в свой автомобиль гражданина РФ Леонида Шоклера и увезли его в села Ачадара, где избили. До 18 апреля его неоднократно перемещали по разным адресам, пока его мать не заплатила за него выкуп в размере 5 тыс. долларов США. После этого Шоклера отпустили на свободу.

На следующий день в 14:30 бандиты похитили с места временного проживания Шоклера его друга — Исмаила Шейха. Гражданина РФ вывезли в село Окум Гальского района и избили. Однако ему удалось самостоятельно освободиться и сообщить о произошедшем в полицию.

По подозрению в похищении людей и вымогательстве 22 апреля задержали шестерых местных жителей. Решением Сухумского городского суда их заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Абхазия. Возбуждено уголовное дело.

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