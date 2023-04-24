Двое жителей Сочи похитили мужчину, заперли его в подсобке и вымогали деньги

Преступление произошло еще в декабре 2021 года. Злоумышленник получили по семь лет колонии строгого режима.

Установлено, что 32-летнй и 39-летний местные жители встретили на улице Ленина мужчину, на которого договорились напасть. Применяя насилие, нападавшие забрали у мужчины планшет и мобильный телефон. Затем они связали руки пострадавшего скотчем и отвели его в бытовку, расположенную на подземной стоянке жилого дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Там злоумышленники продолжили избивать мужчину, требуя от него 200 тыс. рублей. Поняв, что денег от потерпевшего они не получат, нападавшие скрылись, оставив мужчину в бытовке. Позже его оттуда освободили сотрудники полиции.

Нападавших задержали. Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде семи лет лишения свободы каждому. Приговор в законную силу не вступил.

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