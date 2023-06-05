Отдыхали в горах без связи: пропавших в Краснодарском крае супругов нашли живыми

С 28 мая местонахождение 36-летней женщины и ее 35-летнего супруга было неизвестно.

В полицию с заявлением об исчезновении родственников 31 мая обратилась сестра женщины. Она рассказала, что пара оставила у нее дочь и вместе с собакой уехала в Карачаево-Черкессию для похода в горы.

Женщина не смогла дозвониться до супругов, в связи с чем и обратилась в правоохранительные органы. Следователи установили местонахождения пары — они продолжили путешествие в Ставропольском крае. Выяснили, что мужчина и женщина уехали в горы, где не было сотовой связи, поэтому сестра и не смогла им дозвониться.

Супруги рассказали следователям, что за время отсутствия никаких противоправных действий с ними не совершали. Следователи продолжают проведение проверки для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее окончанию примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 мая пара выехала из села Глафировка в Щербиновском районе. С ними была белая собака породы лабрадор.