Отдых в Сочи стал дороже в 1,5 раза из-за большого притока туристов в регион

Фото пресс-службы администрации Сочи

Большинство туристов в этом году предпочли провести свой отпуск не в Крыму или зарубежных странах, а в Краснодарском крае.

В июле турпоток на курорты края вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В августе он может достигать от 15% до 20%. По данным одного из туроператоров, число проданных туров в Сочи превысило на 43% объем прошлого года. На курорте отдыхают также туристы из ДНР и ЛНР.

Турпоток в Анапу и Геленджик при этом сократился на 7%. Специалисты считают, что в августе это число сократится до 3-4%. В основном его обеспечивает поток отдыхающих из Краснодара и Ростова-на-Дону. Отели края на сегодняшний момент заполнены, хотя до второй половины июня их загрузка была на 30% ниже, чем в прошлом году. Такую динамику эксперты связывают с тем, что туристы не дождались открытия аэропорта Симферополя и приняли решение отдыхать в Сочи и других городах региона.

Средняя стоимость туров на курорты Кубани достигла 83,4 тыс. рублей. Этот показатель вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Причиной стал рост стоимости размещения в 1,5 раза. Помимо этого, сыграл фактор увеличения цен на перевозку (в среднем +5 тыс. рублей), пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: турпоток на курорты Краснодарского края вырос вдвое за второй квартал июля.