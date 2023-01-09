Отдельные категории медиков в России получат специальные соцвыплаты

На соцвыплаты для врачей дефицитных специальностей Правительство РФ выделило более 152,4 млрд рублей.

Размер доплаты составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от специальности. Соцвыплату получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, медики, работающие в сельской местности, а также эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований. Всего выплаты получат около 1,1 млн специалистов.

«Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медицинских организаций», — цитирует премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

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