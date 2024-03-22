Отделение СФР по Краснодарскому краю расширило график приема граждан

Для жителей региона ввели дополнительный день приема.

С марта офисы Социального фонда России, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать граждан в дополнительный день — каждую последнюю субботу месяца. Граждане и организации в этот день смогут получить весь перечень услуг СФР. Первый дополнительный прием пройдет 30 марта. Клиентские службы будут работать с 9:00 до 15:00.

Благодаря дополнительному дню приема улучшится клиентское обслуживание и повысится доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим кубанцам, так как они смогут обратиться за услугами в выходной день.

Записаться на прием в дополнительный день можно через электронный сервис. Узнать подробнее об актуальном графике можно по телефону контакт-центра 8 (800) 100-00-01.

Кроме того, решить интересующий вопрос можно с помощью контакт-центра. Операторы предоставят помощь, а также постараются рассказать всю необходимую информацию.

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