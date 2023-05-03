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Отделение федерального фонда поддержки участников СВО в Краснодарском крае откроют 1 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otdelenie-federalnogo-fonda-podderzhki-uchastnikov-svo-v-krasnodarskom-krae-otkroyut-1-iyunya
Отделение федерального фонда поддержки участников СВО в Краснодарском крае откроют 1 июня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он провел рабочую встречу с руководителем федерального фонда поддержки участников СВО Анной Цивилевой.

«С первых дней специальной военной операции для нас остается приоритетом поддержка наших военнослужащих и их семей. Помимо материальных выплат и компенсаций, стараемся решать личные и бытовые вопросы, помогаем с лечением, устройством детей в школу или детсад», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что региональное отделение Фонда на Кубани откроют 1 июня. На должность главы фонда поддержки участников СВО представили Александра Старовойтова. Ранее он сам принимал участие в специальной военной операции добровольцем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Владимир Путин поручил до конца 2023 года открыть во всех регионах РФ отделения Фонда поддержки участников СВО. По его словам, семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом.

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