Отдать нераспроданные квартиры под социальную аренду жилья предложили в ГД РФ

Такая мера позволит малоимущим и людям со средним доходом приобрести жилье в условиях растущих ипотечных ставок.

Использовать нераспроданные квартиры для социальной аренды предложил депутат Сергей Миронов. По его словам, государству нечего сдавать в аренду, поскольку оно практически не строит жилье.

Он отметил, что из-за ужесточения правил льготной ипотеки продажи недвижимости рухнули на 18% за 9 месяцев текущего года, а в некоторых регионах — на 23-30%. В стране насчитывают порядка 300 тыс. нераспроданных квартир, однако застройщики не спешат продавать их.

«Предлагаю запустить программу социальной найма жилья, которое простаивает и приносит убытки застройщикам. Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству — пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке», — пояснил Миронов.

Депутат убежден, что некоторые россияне смогут получить жилье только благодаря подобной льготной аренде, сообщает 360.ru.

