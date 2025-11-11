В ГД рассказали, как может измениться ставка по семейной ипотеке в 2026 году

До конца текущего года в России могут принять закон о дифференцированной ставке по ипотеке в зависимости от количества детей.

Как сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в настоящее время ведется обсуждение о снижении ставки до 4% для семей, где появился третий ребенок. Для семей с двумя детьми планируют сохранить ставку в 6%. Для семей с одним ребенком ставку могут повысить до 10% или 12%.

Аксаков отметил, что для семей с большим количеством детей ставку еще не определили.

«Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей могут принять до конца 2025 года, а в 2026 он уже вступит в силу, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: правила выдачи семейной ипотеки изменятся в России в 2026 году. С 1 февраля 2026 года нельзя будет оформить два льготных кредита на каждого из супругов.

