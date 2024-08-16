От ягоды до бутылки: как в Геленджике производят вино нового урожая

Аграрии Кубани на несколько недель раньше срока приступили к сбору урожая винограда — из-за жаркой погоды ранние сорта уже поспели. Всего в этом сезоне планируют собрать около 300 тыс. т. ягод, из них 800 т. уже собрали на винодельне Геленджика.

«У нас на Толстом мысе сорт Мерло высажен максимально близко к морю, которое работает как аккумулятор — осенью вода постепенно отдает тепло, а ранней весной защищает виноградники от критичных перепадов температур. Потому развитие винограда идет очень плавно», — отмечает главный агроном винодельни «Шато де Талю» Ксения Богданова.

«Шато де Талю» — одна из самых популярных виноделен в Геленджике. Там на площади более 180 га растут 10 сортов белого и красного винограда, два из них — Марселан и Сенсо — посадили в прошлом году.

«На некоторых винодельнях ягоду убирают комбайном. Здесь же ее бережно срезают вручную вместе с кистью с помощью секатора. После ее складывают в ведра. Наполнив их полностью, все бережно пересыпают в ящики», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Ящики с виноградом отправляют на производство, где начинается следующий этап переработки — сортировка. Ей занимается энолог Франк Дюсенер. Он приехал на Кубань из Франции 21 год назад.

«Мы сортируем виноград, отделяем гребни, охлаждаем и прессуем. Самая главная работа — разделить разные фракции во время прессования», — объясняет энолог «Шато де Талю» Франк Дюсенер.

Во время прессования получается виноградный сок. Его в цистернах отправляют на брожение, этот процесс длится около 10 дней. Затем его переливают в бочки, в которых будущий напиток настаивается.

Особенность винодельни «Шато де Талю» в том, что при ней работает ресторан. Здесь можно попробовать помимо вина необычные закуски из винограда, например, сорбет из сортов Кабрере-Совиньон и Совиньон-Блан.

«Сорбет абсолютно натуральный. Мы готовим его из пасынков — это молодые гроздья винограда, которые для вина еще молоды, но для наших блюд подходят идеально. Нам давят сок на прессе, а из него мы делаем сорбет», — рассказывает шеф-повар ресторана «Шато де Талю» Сергей Куприянов.

Попробовать десерт можно во время экскурсии и дегустации в «Шато де Талю», которые там проводят для любителей эногастрономического туризма.

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