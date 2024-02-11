От устья реки Псахе в Сочи создадут единую морскую набережную

Обновленная набережная появится в микрорайоне Мамайка в направлении 73-го километра.

Об этом рассказал глава города-курорта Алексей Копайгородский. Проект благоустройства уже разработали, также его согласовали эксперты Градостроительного совета.

«На рабочем объезде вместе с экологами уточнили детали и наметили этапность масштабных преобразований. Проектом предусмотрены берегоукрепительные работы, чтобы защитить территории от силы волн. Существующие пляжи расширим и объединим общей пешеходной связью. Ее протяженность составит 3 километра. Пространство дополним современными зонами отдыха и занятий спортом для комфортного пребывания наших жителей и гостей», — написал мэр в Telegram.

Работы по благоустройству набережной в микрорайоне Мамайка начнутся в октябре. Согласно проекту, модернизация территории займет два года.

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