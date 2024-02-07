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Благоустраивать сквер им. Гатова в Краснодаре начнут весной 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustraivat-skver-im-gatova-v-krasnodare-nachnut-vesnoj-2024-goda
Благоустраивать сквер им. Гатова в Краснодаре начнут весной 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Общественную территорию на пересечении улиц Селезнева и Стасова перед театром «Премьера» приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство сквера имени театрального деятеля и режиссера Леонарда Гатова обсудили на совещании по комплексному развитию Карасунского округа, в котором принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов.

«В марте ожидаем доведения денежных средств, после чего приступим к работам», — написал глава города в Telegram.

Он уточнил, что на территории сквера установят памятник Леонарду Гатова. Место для его размещения подберут с учетом предпочтений жены режиссера — Татьяны Гатовой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сквер им. Леонарда Гатова стал победителем в рейтинговом голосовании за благоустройство зеленых в рамках нацпроекта. За него свои голоса отдали 42,3 тыс. человек.

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