От семечки до масла: как в Краснодарском крае проходит уборка подсолнечника

Аграрии Кубани уже приступили к уборке подсолнечника. Им предстоит обработать 480 тыс. га.

«Мы убираем третий день. Влажность еще не подошла, убрали порядка 150 га. Я думаю, в этом году урожай нас порадует. Рекорда не будет, но получим хороший урожай», — делится агроном Алексей Никитянский.

Скороспелые и ранние разновидности подсолнуха убирают уже в середине августа, самые поздние — поспевают только к концу сентября и даже в октябре. Определить, созрел ли цветок, можно по его внешнему виду.

«Зрительно можно определить, что подсолнух на этом поле уже созрел и готов к уборке: растение уже высохло, а крайние лепестки отпали сами, корзинки с семенами опустились вниз, а сами же семечки — стали плотными», — объясняет корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

После уборки и взвешивания семечки отправляют в мехток — это система оборудования для окончательной очистки и сортировки зерна.

«Осуществляем выгрузку семечки с бункеров. У нас четыре люка и четыре рычага работают по очереди с учетом ветра, чтобы семечка не вылетала из кузова», — говорит машинист очистительного оборудования Роман Федоров.

После урожай поступит на заводы масложировой продукции. В прошлом году в крае из семечек произвели около 1,1 млн т растительных масел. С начала 2024 года предприятия уже выпустили свыше 700 тыс. т растительного нерафинированного масла. Доля Кубани в общероссийском производстве — 20%.

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