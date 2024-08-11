Кондратьев: Кубань — в пятерке крупнейших производителей бахчевых культур!

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал 11 августа в своем Telegram-канале видеоролик, снятый на бахче одного из фермерских хозяйств Крымского района.

По словам главы региона, 45 га поля, где вызревают арбузы и дыни нескольких сортов, принесли владельцам первый урожай.

«Краснодарский край находится в ТОП-5 крупнейших производителей бахчевых культур в Российской Федерации. Арбузами и дынями у нас в 2024 году засеяно более 4,6 тыс. га. Более 20 тыс. т вкуснейшей продукции уже отправились в магазины и на ярмарки всей страны. Всего же кубанские бахчеводы планируют поставить в торговые организации примерно 80 тыс. т.

Читайте также: Спелый и сладкий: как правильно выбрать арбуз.