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От Москвы до Адлера за 10 часов: Путин высказался о строительстве высокоскоростной магистрали в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ot-moskvy-do-adlera-za-10-chasov-putin-vyskazalsya-o-stroitelstve-vysokoskorostnoj-magistrali-v-sochi
От Москвы до Адлера за 10 часов: Путин высказался о строительстве высокоскоростной магистрали в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

О перспективах возможного строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из столицы к Черному морю президент России Владимир Путин рассказал 17 августа на церемонии открытия движения по МДЦ-3 в Москве.

«От Москвы до Адлера протащить — это же будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто ездит отдыхать на юг», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что к строительству высокоскоростной магистрали нужно подключить Донецк и Луганск. Также может быть востребовано направление в сторону Минска.

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