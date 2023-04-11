От авиакомпаний России потребовали отменить автоматическое страхование при покупке билетов

Служба Центробанка РФ по защите прав потребителей призвала отечественные авиакомпании убрать страховку «по умолчанию» при продаже билетов.

Такое страхование предусмотрено почти у всех авиакомпаний, цена полисов обходится в 300–600 рублей. Как сообщили перевозчики, продажа дополнительных услуг — важная часть их доходов, не зависящих от полетов. Эксперты оценивают ежегодный объем рынка страхования пассажиров в 2–5 млрд руб.

Как следует из протокола мартовского совещания с представителями страховых компаний, перевозчиков и Роспотребнадзора, транспортным компаниям за 2022 год вынесли 82 предостережения. Также в суд было направлено 12 исков «о защите интересов неопределенного круга лиц» в связи с навязывание страхования. Представители Центробанка отметили «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием». Кроме того, сотрудники ЦБ сообщили, что из-за низкой цены страховой выплаты клиенты не возвращают полисы, и это скрывает проблему, сообщает «Коммерсантъ».

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