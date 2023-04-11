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От авиакомпаний России потребовали отменить автоматическое страхование при покупке билетов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ot-aviakompanij-rossii-potrebovali-otmenit-avtomaticheskoe-strahovanie-pri-pokupke-biletov
От авиакомпаний России потребовали отменить автоматическое страхование при покупке билетов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Служба Центробанка РФ по защите прав потребителей призвала отечественные авиакомпании убрать страховку «по умолчанию» при продаже билетов.

Такое страхование предусмотрено почти у всех авиакомпаний, цена полисов обходится в 300–600 рублей. Как сообщили перевозчики, продажа дополнительных услуг — важная часть их доходов, не зависящих от полетов. Эксперты оценивают ежегодный объем рынка страхования пассажиров в 2–5 млрд руб.

Как следует из протокола мартовского совещания с представителями страховых компаний, перевозчиков и Роспотребнадзора, транспортным компаниям за 2022 год вынесли 82 предостережения. Также в суд было направлено 12 исков «о защите интересов неопределенного круга лиц» в связи с навязывание страхования. Представители Центробанка отметили «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием». Кроме того, сотрудники ЦБ сообщили, что из-за низкой цены страховой выплаты клиенты не возвращают полисы, и это скрывает проблему, сообщает «Коммерсантъ».

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