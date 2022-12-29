От 5 до 30 тыс. рублей планируют потратить россияне на развлечения в новогодние праздники

Исследование провела одна из страховых компаний, чтобы выяснить, сколько денег планируют потратить жители России на развлечения.

Треть опрошенных планирует потратить на развлечения в новогодние каникулы 15-30 тыс. рубле. Еще 30% готовы потратиться от 5 до 15 тыс. рублей. Еще 10% не планируют тратить на развлечения больше 5 тыс. рублей.

Развлекать себя дома просмотрами фильмов и сериалов намерены 44% россиян. Треть будет ходить в гости, а 25% заявили, что намерены спать. Каждый пятый опрошенный планирует посвятить праздники прогулкам и чтению, сообщает RT.

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