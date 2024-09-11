Осужденные за беспорядки в Махачкале обжаловали приговор Армавирского суда

Жители Дагестана получили тюремные сроки за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы».

Зачинщики и активные участники беспорядков решили обжаловать приговор Армавирского городского суда. Сейчас в суд подали семь апелляционных жалоб, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пятеро обвиняемых были среди 136 участников беспорядков, личности которых получилось установить. При столкновении с толпой пострадали 23 сотрудника полиции, общий причиненный аэропорту ущерб превысил 24,7 млн рублей.

Вину подсудимые не признали, но ее установили совокупностью доказательств. Суд назначил трем злоумышленникам по 6 лет и 4 месяца лишения свободы, еще одному — 6 лет и 6 месяцев. Участник беспорядков, напавший на сотрудников полиции, получил 9 лет лишения свободы.