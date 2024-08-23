Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Активных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktivnyh-uchastnikov-massovyh-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-osudili-na-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Активных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на Кубани
Фото t.me/opskuban

Армавирский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек, признанных виновными в участии в массовых беспорядках.

Один из подсудимых также признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Установили, что 29 октября 2023 года мужчины были на территории международного аэропорта «Махачкала». Действуя в составе толпы по призыву организаторов и руководствуясь мотивами национальной и религиозной вражды и ненависти, злоумышленники принимали участие в массовых беспорядках. Причина акций протеста — прибытие самолета из Тель-Авива, на борту которого были граждане Израиля.

В поисках пассажиров мужчины вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку самолетов. Действия злоумышленников и более 1,5 тыс. других лиц привели к полной блокировке работы аэропорта. Сейчас установлены личности 136 участников конфликта.

Вину подсудимые не признали, но ее установили совокупностью доказательств. Суд назначил трем злоумышленникам по 6 лет и 4 месяца лишения свободы, еще одному — 6 лет и 6 месяцев. Участник беспорядков, напавший на сотрудников полиции, получил 9 лет лишения свободы. Отбывать наказания они будут в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пятеро обвиняемых находились среди 136 участников беспорядков, личности которых получилось установить. При столкновении с толпой пострадали 23 сотрудника полиции, общий причиненный аэропорту ущерб превысил 24,7 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях