Осторожно, яйца: диетолог рассказала, как их не стоит готовить

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Яйца — очень полезный продукт, однако в процессе приготовления они могут терять полезные свойства и даже стать вредными. Как приготовить их, максимально сохранив питательные вещества и важные нутриенты, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Диетолог напомнила, что наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца. Однако употреблять их в таком виде можно далеко не каждому.

«Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать — яйца обладают желчегонным действием. И если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца — это всегда угроза сальмонеллеза», — сказала Бережная.

Гарантированно избежать сальмонеллеза поможет варка вкрутую. Но и тут есть подводные камни: длительная термическая обработка разрушает важные нутриенты. По словам диетолога, высокая температура уничтожает некоторые витамины. Кроме того, снижается биодоступность белка и уровень доступных жиров в желтке.

«Поэтому, безусловно, яйца всмятку или яйца пашот более привлекательны в этом смысле», — сказала врач.

Кроме того, избежать сальмонеллеза можно, покупая яйца в магазинах, а не на стихийных рынках или у соседей в деревне.

«Перед тем как попасть на полку магазина, яйца проходят госконтроль, ветеринарно-санитарную экспертизу, эпиднадзор и все остальное. Но перед тем как положить яйца в холодильник, их все равно лучше вымыть, желательно щеткой и мылом», — предупредила Бережная.

Самым вредным способом приготовления диетолог назвала жарку, а именно — пережаренные яйца, приводит слова диетолога радио Sputnik.

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