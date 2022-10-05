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Диетолог рассказал, какие продукты нельзя хранить в морозилке

Общество
05.10.2022 10:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazal-kakie-produkty-nelzya-hranit-v-morozilke
Диетолог рассказал, какие продукты нельзя хранить в морозилке
Фото unsplash.com

Заморозка позволяет продлить срок хранения продуктов, однако низкие температуры могут уничтожить полезные свойства многих из них. Что и почему не стоит класть в морозилку рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

Диетолог подчеркнула, что заморозка и последующая разморозка меняют состав и свойства некоторых продуктов.

«Не рекомендовано замораживать зелень и травы — в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость. Их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда. Плохо замораживать бананы. После разморозки это будет просто трава. Потом их можно будет использовать только в выпечке или, например, в смузи», — сказала Мухина.

Также заморозка меняет структуру белка, поэтому не стоит класть в морозилку кисломолочные продукты.

«При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты. Потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки. Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде. Потому что он потеряет свои органолептические свойства», — сказала диетолог.

Заморозка гарантированно снизит качество миндаля, арахиса и фундука.

«Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной», — цитирует Мухину радио Sputnik.

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