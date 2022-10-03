Меньше мяса, сахара и соли: диетолог рассказала о правильном питании для пожилых

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Людям старше 65 лет стоит быть особенно внимательными к своему рациону. О том, какие продукты стоит исключить, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По мнению врача, в первую очередь пожилым людям нужно отказаться от переработанного красного мяса и сократить употребление животных жиров.

«Конечно же, нужно постараться отказаться от переработанного красного мяса. Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры. Желательно уменьшить количество животных жиров. Не полностью исключать, все-таки в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло. Но это должно быть умеренное, ограниченное количество. Лучше переходить на птицу, белое мясо, растительный белок», — сказала Игнатикова.

Диетолог также отметила, что необходимо уменьшить количество сахара в рационе

«Пожилые люди часто имеют такие хронические заболевания, как сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии. В сладких продуктах мы имеем повышенное количество самого по себе сахара. Еще там могут быть трансжиры в виде маргарина и других растительных или молочных жиров не очень хорошего качества. Сахар нарушает всасывание кальция, электролитов, калия, которые необходимы нам для передачи нервных сигналов», — сказала врач.

Кроме того, она напомнила, что избыток соли также вредит здоровью и может спровоцировать инфаркты и инсульты.

«Важно уменьшить потребление соли в чистом виде и в готовых продуктах, например, в консервированных огурцах или помидорах. А также скрытой соли, условно, в вяленой рыбе или в том же сыре. Соль задерживает жидкость в организме, приводит к повышению давления. И, как следствие, возникает риск развития инсульта или инфаркта», — сказала Игнатикова.

Также пожилым рекомендуется отказаться от спиртного. Алкоголь, помимо прочего, ведет к нарушениям памяти и провоцируют развитие заболеваний ЖКТ.

Людям старшего возраста стоит ввести в ежедневный рацион овощи, особенно зеленые листовые, а также фрукты, ягоды и орехи. Это обеспечит организм необходимыми минералами и полезными растительными маслами, сообщат радио Sputnik.

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