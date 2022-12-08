Осторожно, косточки: диетолог рассказала, как не отравиться мандарином

Сезон мандаринов в разгаре, и некоторые люди едят цитрусовые вместе с косточками. О том, какой опасности они подвергают свой организм, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

По мнению эксперта, здоровому человеку несколько мандариновых косточек вряд ли сильно навредит. Но людям, страдающим заболеваниями ЖКТ стоит быть осторожными.

«При воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта — гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь — лучше не употреблять косточки. Они могут спровоцировать обострение за счет того, что у них достаточно плотная структура, там содержатся пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую», — сказала Круглова.

В большом количестве мандариновые косточки могут привести к отравлению.

«В косточках мандарина содержится определенная органическая кислота, которая в большом количестве токсична. Если это одна-две косточки в день, то это не опасно. А если человек, условно, съедает горсть этих косточек, да еще и разжевывает их, то это может быть токсично. Человек может почувствовать подташнивание, определенный дискомфорт, боли по ходу пищеварительного тракта», — предупредила врач.

Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ стоит избегать недозрелых мандаринов. Такие плоды легко узнать по зеленым пятнам на кожуре. У недозрелых мандаринов вяжущий вкус и они более кислые.

«Там меньше фруктозы, больше пищевых волокон и воды. Для здорового человека они не будут опасны, но я бы не рекомендовала употреблять такие мандарины при заболеваниях пищеварительного тракта, при повышенной кислотности желудочного сока, при склонности к изжоге и отрыжке. В таких случаях предпочтительны более сладкие плоды», — цитирует Круглову радио Sputnik.

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